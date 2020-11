Un Natale a rischio lockdown? Sui social non si parla d'altro (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - Come sarà il Natale ai tempi del Covid? Il richiamo del Governo, medici e scienziati è chiaro: niente feste, niente cenoni, niente occasioni di raggruppamento che potrebbero vanificare l'impegno per contrastare la pandemia. Il nuovo Dpcm a cui sta lavorando il Governo fornirà le indicazioni dettagliate, sono in discussione varie ipotesi anche per non penalizzare eccessivamente lo shopping, ma certamente verrà richiesto uno sforzo per festeggiare sobriamente, evitando assembramenti. Un impegno collettivo del quale ovviamente si parla su tutti i più importanti social media. Analizzando le conversazioni degli ultimi due mesi notiamo come l'audience abbia iniziato a parlare di lockdown e Natale già a ottobre, con il primo picco significativo (14 ottobre) in concomitanza con le ... Leggi su agi (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - Come sarà ilai tempi del Covid? Il richiamo del Governo, medici e scienziati è chiaro: niente feste, niente cenoni, niente occasioni di raggruppamento che potrebbero vanificare l'impegno per contrastare la pandemia. Il nuovo Dpcm a cui sta lavorando il Governo fornirà le indicazioni dettagliate, sono in discussione varie ipotesi anche per non penalizzare eccessivamente lo shopping, ma certamente verrà richiesto uno sforzo per festeggiare sobriamente, evitando assembramenti. Un impegno collettivo del quale ovviamente sisu tutti i più importantimedia. Analizzando le conversazioni degli ultimi due mesi notiamo come l'audience abbia iniziato are digià a ottobre, con il primo picco significativo (14 ottobre) in concomitanza con le ...

