Stroppa: “La Lazio è una squadra tosta, ci manca qualcosa in fase realizzativa” (Di sabato 21 novembre 2020) L’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio:“Sembrava che all’inizio non si potesse giocare. Poi però il campo ha tenuto bene, è migliorata la condizione del vento ed è venuta fuori una partita abbastanza giocabile. Chiaramente la Lazio ha dimostrato di poter fare una partita più sporca rispetto al solito, mentre noi negli episodi potevamo essere un po’ più determinati. Avevamo comunque di fronte una squadra tosta.Poca concretezza in avanti? Si, secondo me i gol fatti sono pochi rispetto a quanto costruisce la squadra. Ieri in conferenza ho detto che si esce col lavoro da questa situazione. Creiamo le occasioni e questo è il dato importante per me: perché in area arriviamo. Sicuramente il risultato di due settimane fa col Torino ci ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) L’allenatore del Crotone Giovanniha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la:“Sembrava che all’inizio non si potesse giocare. Poi però il campo ha tenuto bene, è migliorata la condizione del vento ed è venuta fuori una partita abbastanza giocabile. Chiaramente laha dimostrato di poter fare una partita più sporca rispetto al solito, mentre noi negli episodi potevamo essere un po’ più determinati. Avevamo comunque di fronte una.Poca concretezza in avanti? Si, secondo me i gol fatti sono pochi rispetto a quanto costruisce la. Ieri in conferenza ho detto che si esce col lavoro da questa situazione. Creiamo le occasioni e questo è il dato importante per me: perché in area arriviamo. Sicuramente il risultato di due settimane fa col Torino ci ...

