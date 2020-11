Lazio, Immobile sale al secondo posto della classifica dei marcatori biancocelesti (Di sabato 21 novembre 2020) Con il gol segnato al Crotone, Ciro Immobile è diventato il secondo marcatore della storia della Lazio agganciando Signori Ciro Immobile sempre più nella storia della Lazio. Come riporta Opta, con la rete allo ’Scida’ contro il Crotone l’attaccante diventa il secondo miglior marcatore della storia della Lazio con 107 gol agganciando Giuseppe Signori. Sempre primo con 143 centri Silvio Piola. 107 – Ciro #Immobile became the second top scorer at level with Giuseppe Signori (107 goals) in Lazio’s Serie A history. Gentleman.#CrotoneLazio #SerieA pic.twitter.com/zw7ndmqpFJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 21, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Con il gol segnato al Crotone, Ciroè diventato ilmarcatorestoriaagganciando Signori Cirosempre più nella storia. Come riporta Opta, con la rete allo ’Scida’ contro il Crotone l’attaccante diventa ilmiglior marcatorestoriacon 107 gol agganciando Giuseppe Signori. Sempre primo con 143 centri Silvio Piola. 107 – Ciro #became the second top scorer at level with Giuseppe Signori (107 goals) in’s Serie A history. Gentleman.#Crotone#SerieA pic.twitter.com/zw7ndmqpFJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 21, 2020 Leggi su ...

