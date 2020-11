Ines Frassinetti: adolescente morta in attesa di un trapianto (Di sabato 21 novembre 2020) Il dramma di Ascoli: Ines Frassinetti, una ragazza di quattordici anni ha pero la vita in attesa di un nuovo cuore. Aveva scritto anche una canzone Non ce l’ha fatta, l’attesa di un cuore nuovo è stata straziante e le ha tolto la vita. Ines Frassinetti, la piccola marchigiana di quattordici anni è morta poiché L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 21 novembre 2020) Il dramma di Ascoli:, una ragazza di quattordici anni ha pero la vita indi un nuovo cuore. Aveva scritto anche una canzone Non ce l’ha fatta, l’di un cuore nuovo è stata straziante e le ha tolto la vita., la piccola marchigiana di quattordici anni èpoiché L'articolo proviene da YesLife.it.

ildominatorix : RT @AntonioNbo15: Ciao #Ines, ora sei una regina nel #RegnoDeiCieli. ?????? 'Come una regina aspetta il suo re': la canzone di Ines Frassinet… - LaStampaTV : VIDEO | 'Come una regina aspetta il suo re': la canzone di Ines Frassinetti dedicata al dono del trapianto - messveneto : Morta a 14 anni mentre aspettava un trapianto, aveva scritto una canzone: “Aspetto un cuore nuovo come una regina a… - AntonioNbo15 : Ciao #Ines, ora sei una regina nel #RegnoDeiCieli. ?????? 'Come una regina aspetta il suo re': la canzone di Ines Fra… - OrnellaFelici : Ines aspettava un nuovo cuore per un trapianto. Ma non è arrivato in tempo. Se ne va a 14 anni: Aspetto un cuore nu… -