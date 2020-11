Crotone in ginocchio causa alluvione: giusto giocare la sfida con la Lazio? (Di sabato 21 novembre 2020) Crotone in ginocchio causa alluvione ma la partita contro la Lazio si è disputata: scelta giusta o inopportuna? Leggi su 90min (Di sabato 21 novembre 2020)inma la partita contro lasi è disputata: scelta giusta o inopportuna?

matteosalvinimi : Solidarietà e un abbraccio agli abitanti di Crotone per il violentissimo nubifragio che ha messo in ginocchio la ci… - cozzolino62 : Dalla #Calabria arrivano immagini terribili. Il #nubifragio di queste ore ha messo in ginocchio #Crotone, in un mom… - Gio_Delfi : RT @liamvoice_: CROTONE, città e provincia in ginocchio. Mentre fuori lo stadio si spala fango, gente salvata con elicotteri, si sta gioca… - eruanna_luinil : RT @liamvoice_: CROTONE, città e provincia in ginocchio. Mentre fuori lo stadio si spala fango, gente salvata con elicotteri, si sta gioca… - bianca_caimi : RT @matteosalvinimi: Solidarietà e un abbraccio agli abitanti di Crotone per il violentissimo nubifragio che ha messo in ginocchio la città… -

"Secondo noi non ci sono le condizioni per giocare ma non deve essere un alibi e dobbiamo cercare di vincere su un campo difficile", così ha parlato il direttor ...

Alluvione Crotone, Aliperta: 'Scene indegne di un paese civile'

"Non serve a niente il lavoro svolto per "prevedere" se poi adottiamo la politica dello struzzo". L'appello del Presidente Geologi della Calabria ...

