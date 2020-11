Amici 20 | Lorella Cuccarini stavolta non ci sta | “Questo non lo devi fare”

Leggi su youmovies

(Di sabato 21 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘20’ sta pian piano entrando nel vivo. C’è però spazio anche per una sfuriata a un allievo di. Cosa è successo? ‘20’ è stata senza alcun dubbio una delle attrazioni di questo sabato televisivo. Il talent show è partito da qualche giorno e sta via via entrando sempre più nel vivo.