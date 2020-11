Da Mulino Bianco e Pan di Stelle e-commerce per regali personalizzati (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Da consumatori a veri e propri ideatori di prodotti. Mulino Bianco e Pan di Stelle hanno dato vita a una piattaforma che mette al centro le persone e dà loro la possibilità di creare e acquistare confezioni inedite, esclusive e personalizzate. Dal 16 novembre, infatti, è online il nuovo sito di e-commerce www.dedicatoate.it (oltre a www.dedicatoate.MulinoBianco.it e www.dedicatoate.pandiStelle.it), dove seguendo 4 step si potranno personalizzare le confezioni dei prodotti più amati, inserendo nomi, foto e dediche speciali. I consumatori avranno così l'opportunità, per la prima volta, di scegliere cosa raccontare, cosa scrivere, con quali colori e immagini, direttamente sulle confezioni dei brand che da sempre li accompagnano nella vita di tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Da consumatori a veri e propri ideatori di prodotti.e Pan dihanno dato vita a una piattaforma che mette al centro le persone e dà loro la possibilità di creare e acquistare confezioni inedite, esclusive e personalizzate. Dal 16 novembre, infatti, è online il nuovo sito di e-www.dedicatoate.it (oltre a www.dedicatoate..it e www.dedicatoate.pandi.it), dove seguendo 4 step si potranno personalizzare le confezioni dei prodotti più amati, inserendo nomi, foto e dediche speciali. I consumatori avranno così l'opportunità, per la prima volta, di scegliere cosa raccontare, cosa scrivere, con quali colori e immagini, direttamente sulle confezioni dei brand che da sempre li accompagnano nella vita di tutti i ...

CorriereCitta : Da Mulino Bianco e Pan di Stelle e-commerce per regali personalizzati - JamesZaky : @Drogba172381242 @EdwardRedfern @Open_gol I padri non erano mai a casa, partivano per guerre e missioni, stavano lo… - SibillaeApollo : RT @zavoli_anna: #happyanniversary e questi siamo noi 21 anni fa e oggi. Non siamo la famiglia del Mulino bianco, tanto lavoro, soddisfazio… - ENZO58792780 : RT @zavoli_anna: #happyanniversary e questi siamo noi 21 anni fa e oggi. Non siamo la famiglia del Mulino bianco, tanto lavoro, soddisfazio… - CouponOfferte : #20novembre ???OFFERTA AMAZON??? ?? Mulino Bianco Biscotti Frollini Spicchi di Sole, Colazione Ricca di Gusto - 900 g… -

Ultime Notizie dalla rete : Mulino Bianco Da Mulino Bianco e Pan di Stelle e-commerce per regali personalizzati Quotidiano di Sicilia Da Mulino Bianco e Pan di Stelle e-commerce per regali personalizzati

ROMA (ITALPRESS) – Da consumatori a veri e propri ideatori di prodotti. Mulino Bianco e Pan di Stelle hanno dato vita a una piattaforma che mette al centro le persone e dà loro la possibilità di ...

Le MiniFette Mulino Bianco su Instagram con Open Influence

Open Influence, società lattiva nell’influencer marketing, ha curato la campagna di lancio delle nuove MiniFette Mulino Bianco: una linea di fette biscottate dalle dimensioni ridotte e con un lato ...

ROMA (ITALPRESS) – Da consumatori a veri e propri ideatori di prodotti. Mulino Bianco e Pan di Stelle hanno dato vita a una piattaforma che mette al centro le persone e dà loro la possibilità di ...Open Influence, società lattiva nell’influencer marketing, ha curato la campagna di lancio delle nuove MiniFette Mulino Bianco: una linea di fette biscottate dalle dimensioni ridotte e con un lato ...