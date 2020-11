Sassoli: “Le critiche di Zingaretti? Ora serve coraggio, non ci siano tabù” (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “E’ un momento in cui dobbiamo avere coraggio di affrontare senza tabu’ soprattutto gli strumenti che hanno caratterizzato la fase precedente. Questo non e’ un momento normale. Ecco perche’ sono contento se un’intervista con l’agenda europea del prossimo anno fa discutere i paesi”. Cosi’ il presidente del Parlamento europeo David Sassoli in un’intervista a Restart, su Rai 2, risponde alle critiche ricevute anche dal segretario Pd Nicola Zingaretti. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “E’ un momento in cui dobbiamo avere coraggio di affrontare senza tabu’ soprattutto gli strumenti che hanno caratterizzato la fase precedente. Questo non e’ un momento normale. Ecco perche’ sono contento se un’intervista con l’agenda europea del prossimo anno fa discutere i paesi”. Cosi’ il presidente del Parlamento europeo David Sassoli in un’intervista a Restart, su Rai 2, risponde alle critiche ricevute anche dal segretario Pd Nicola Zingaretti.

