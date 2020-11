Natale 2020, Conte: “Niente cenoni, festeggiamenti più sobri” (Di giovedì 19 novembre 2020) No, il Natale 2020 non sarà come quello di sempre. A certificarlo definitivamente, oggi 19 novembre, il premier Conte. “A Natale dobbiamo già predisporci a passare le festività in modo più sobrio. Veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci…non è possibile. Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso.” Così il presidente del Consiglio nel corso del suo intervento all’assemblea dell’Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia). Centinaia di morti ogni giorno Manca poco più di un mese al Natale e alle feste per il Capodanno e il premier dice la sua senza troppi giri di parole. La seconda ondata della pandemia di coronavirus sta colpendo duro. In Italia il 18 novembre si sono contati 753 morti e oltre 34mila nuovi casi su oltre 234mila tamponi effettuati. La curva dei contagi ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 19 novembre 2020) No, ilnon sarà come quello di sempre. A certificarlo definitivamente, oggi 19 novembre, il premier. “Adobbiamo già predisporci a passare le festività in modo più sobrio. Veglioni,, baci e abbracci…non è possibile. Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso.” Così il presidente del Consiglio nel corso del suo intervento all’assemblea dell’Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia). Centinaia di morti ogni giorno Manca poco più di un mese ale alle feste per il Capodanno e il premier dice la sua senza troppi giri di parole. La seconda ondata della pandemia di coronavirus sta colpendo duro. In Italia il 18 novembre si sono contati 753 morti e oltre 34mila nuovi casi su oltre 234mila tamponi effettuati. La curva dei contagi ...

