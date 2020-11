Nasce Omissis | il podcast di Re | Common

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 19 novembre 2020) È on air la prima puntata di “, ildi Re:”. Con l’aiuto del giornalista Angelo Miotto, che ha collaborato, tra gli altri, con Radio Svizzera Italiana, Radio Popolare e Radio 24, Re:produrrà unalla settimana, che sarà distribuito su tutte le principali piattaforme di streaming audio. Già in passato l’associazione aveva tenuto una rubrica radiofonica, ospitata sulle frequenze di Radio Città Aperta. Ilsarà incentrato sulle campagne e sulle inchieste condotte da Re:. Temi che troppo spesso non ricevono la dovuta copertura dai media, in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.