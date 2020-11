Intesa Sanpaolo conclude il programma di acquisto di azioni proprie (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha comunicato che il 18 novembre 2020 ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie – avviato il 16 novembre 2020 – a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie ai dipendenti e Consulenti Finanziari del Gruppo. Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 27 aprile 2020. Anche le società controllate hanno concluso i programmi di acquisto di azioni della controllante per l’assegnazione gratuita ai propri dipendenti, Nei tre giorni di esecuzione del programma (16, 17 e 18 novembre 2020), il Gruppo Intesa Sanpaolo ha complessivamente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) –ha comunicato che il 18 novembre 2020 ha concluso ildidiordinarie – avviato il 16 novembre 2020 – a servizio di piani di assegnazione gratuita diordinarie ai dipendenti e Consulenti Finanziari del Gruppo. Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall’Assemblea didel 27 aprile 2020. Anche le società controllate hanno concluso i programmi dididella controllante per l’assegnazione gratuita ai propri dipendenti, Nei tre giorni di esecuzione del(16, 17 e 18 novembre 2020), il Gruppoha complessivamente ...

nyka_redd : raga ma se uno deve aprire un conto alla mia età che deve fa'? so che alcune banche hanno agevolazioni per i cciova… - ontoxy : Intesa SanPaolo regina dividendi, Bce permettendo: fino a 100% utili, ecco quando. Per Goldman Sachs banca a prova… - scontOmaggio : Concorso Intesa Sanpaolo Reward 2021: ogni giovedì vinci gratis migliaia di premi! - KyribaFrance : RT @Affaritaliani: Intesa Sanpaolo: accordo con Kyriba per il servizio Dynamic Discounting - _ELITEGroup_ : Oggi partecipiamo all'evento virtuale organizzato da Intesa Sanpaolo 'La crescita dimensionale: direttrici e modali… -