Immobile subito a Formello: allenamento con la squadra (Di giovedì 19 novembre 2020) Formello - Si riaprono i cancelli del centro sportivo della Lazio per Ciro Immobile . Il bomber biancoceleste è tornato dopo l'assenza per via del Covid: tra i primi ad arrivare al campo per l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020)- Si riaprono i cancelli del centro sportivo della Lazio per Ciro. Il bomber biancoceleste è tornato dopo l'assenza per via del Covid: tra i primi ad arrivare al campo per l'...

laziolibera : Immobile subito a Formello: allenamento con la squadra - sportli26181512 : Immobile subito a Formello: allenamento con la squadra: Il bomber della #Lazio tra i primi ad arrivare nel centro s… - Dalla_SerieA : Immobile, visite mediche in Paideia: 'Pronto per Crotone' - - sportli26181512 : Finalmente Immobile, visite mediche in Paideia: 'Per Crotone ci sono!': In mattinata i test in clinica dopo il forf… - sportli26181512 : Arriva il via libera dall'Asl Roma 1, Immobile ora è negativo: Inzaghi sorride: Arriva il via libera dall'Asl Roma… -