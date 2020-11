Il comune di Castelpoto tra i protagonisti del Web Marketing Festival

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Domani pomeriggio il sindaco diVito Fusco sarà tra idel Web, il più grande evento in Italia dedicato all’innovazione digitale. Nel corso della giornata infatti gli organizzatori della manifestazione hanno previsto un collegamento con i dieci comuni che saranno per l’occasione “casa del” e che avranno la possibilità di raccontare le esperienze delle proprie comunità alle migliaia di utenti collegati on line per seguire il mainstage con i presentatori Cosmano Lombardo e Giorgia Rossi e che vedrà intervenire tra gli altri Gianmario Verona, Francesca Puglisi, Siyabulela Mandela ed Enrico Giovannini. Ildiè stato scelto per la “Call for ...