Harry Potter e la Camera dei Segreti, Rupert Grint come Ron Weasley: "Ragni? No, grazie". (Di giovedì 19 novembre 2020) Se la cosa che più vi terrorizzava di Harry Potter e la Camera dei Segreti erano i Ragni, tranquilli, siete in buona compagnia: anche Rupert Grint è aracnofobico come Ron Weasley. "Perché i Ragni? Non poteva essere 'Seguite le farfalle'"? Si chiedeva Ron Weasley in Harry Potter e La Camera dei Segreti, e quasi tutti noi - ammettiamolo - davanti allo schermo esprimevamo il nostro (più o meno) silenzioso assenso. E a quanto pare, non solo noi, dato che anche Rupert Grint è terrorizzato dai Ragni. A rivelarlo era stato proprio l'attore in più di un'intervista, come quella ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) Se la cosa che più vi terrorizzava die ladeierano i, tranquilli, siete in buona compagnia: ancheè aracnofobicoRon. "Perché i? Non poteva essere 'Seguite le farfalle'"? Si chiedeva Ronine Ladei, e quasi tutti noi - ammettiamolo - davanti allo schermo esprimevamo il nostro (più o meno) silenzioso assenso. E a quanto pare, non solo noi, dato che ancheè terrorizzato dai. A rivelarlo era stato proprio l'attore in più di un'intervista,quella ...

trash_italiano : Almeno stasera c'è Harry Potter. - ITSMADH : Non importa quante volte tu abbia visto Harry Potter, se Canale5 decide che lo devi riguardare per la novantesima v… - team_world : #HarryPotter Questa sera si torna a casa? - madelyncms : RT @viviennecms: ogni volta che guardo Harry potter è come la prima volta ?? - sheeranvoiice : RT @gandalfclaw: #HarryPotter #harrypotterelacameradeisegreti Harry Potter raccontato da Aldo, Giovanni e Giacomo A… -