GORE-TEX x C.P. COMPANY

(Di giovedì 19 novembre 2020) L'obiettivo principale di C.P. è da sempre quello di creare capi pratici e innovativi dedicati agli urban resident e per la collezione FW20 ha portato allo sviluppo di uno special range di capi della ...

Ultime Notizie dalla rete : GORE TEX

Corriere dello Sport.it

C.P. COMPANY ha collaborato per la prima volta con GORE-TEX per realizzare una speciale capsule collection FW20 ...Questa stagione, Nike ACG si è diretta a Smith Rock, nell'Oregon, per presentare la nostra nuova collezione che, oltre a essere stata ispirata da questo luogo magnifico, è stata anche indossata lì.