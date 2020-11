Doc torna sul set in primavera, e sarà di nuovo primario (Di venerdì 20 novembre 2020) Luca Argentero Il dottor Sardoni (Raffalee Esposito) e sua moglie sono stati arrestati, Andrea Fanti (Luca Argentero) è stato riabilitato e nella seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani si riprenderà il suo posto di primario. La prima stagione della fiction Rai si è conclusa questa sera e già fioccano le anticipazioni sul nuovo capitolo, le cui riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera per permettere la messa in onda in autunno, Covid permettendo. Il virus e la pandemia saranno raccontati nei nuovi episodi, nei quali Andrea tornerà a capo del suo reparto, come già svelato dagli sceneggiatori. E, nonostante la storia principale si sia conclusa, di linee aperte ne sono rimaste tante, dunque il materiale sul quale lavorare per costruire un racconto nuovo ed avvincente non mancano. Nel finale della prima ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 novembre 2020) Luca Argentero Il dottor Sardoni (Raffalee Esposito) e sua moglie sono stati arrestati, Andrea Fanti (Luca Argentero) è stato riabilitato e nella seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani si riprenderà il suo posto di. La prima stagione della fiction Rai si è conclusa questa sera e già fioccano le anticipazioni sulcapitolo, le cui riprese dovrebbero iniziare la prossimaper permettere la messa in onda in autunno, Covid permettendo. Il virus e la pandemia saranno raccontati nei nuovi episodi, nei quali Andrea tornerà a capo del suo reparto, come già svelato dagli sceneggiatori. E, nonostante la storia principale si sia conclusa, di linee aperte ne sono rimaste tante, dunque il materiale sul quale lavorare per costruire un raccontoed avvincente non mancano. Nel finale della prima ...

