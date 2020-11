Caudo | a Piazza San Silvestro insieme a Rete Numeri Pari

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Il disagio in citta’ cresce, le disuguaglianze si stanno sclerotizzando mentre aumentano nuovamente le richieste d’aiuto su piu’ fronti. In questi momenti la condivisione e l’ascolto sono l’unica arma per affrontare i problemi e dare ascolto ai cittadini, cominciando proprio dagli ultimi.” “Per questo, oggi, sono qui aSan: per portare solidarieta’ alladeie unirmi alla loro richiesta di una interlocuzione diretta con il Prefetto di Roma sulla difficile situazione odierna accendendo contemporaneamente un faro e mettendo a frutto le enormi competenze acquisite dalle realta’ associative presenti”. Cosi’ Giovanni, Presidente del III Municipio e candidato alle primarie del centrosinistra per Roma 2021, in una nota. “Ora- aggiunge ...