Assembramento | la polizia li multa ma erano lì per mangiare | “Serve umanità”

In tempi di Covid-19, anche i gesti più semplici e automatici sono diventati impossibili. La multa per l'Assembramento a Genova pone diversi interrogativi dal punto di vista etico Ormai da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Sono stati multati mentre si trovavano in coda per avere un pasto alla mensa dei poveri: è successo a Genova, nella centrale via Pré, ...

"Li abbiamo avvertiti più volte, ma continuavano a non rispettarle e siamo dovuti intervenire", ha detto il capo della Polizia locale ...

