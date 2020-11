16enne di Ardea accoltella il padre | “Dovevo difendere mamma”

(Di giovedì 19 novembre 2020) Violenza domestica,diilnel corso di una dura lite:. Non sopportava più le liti tra genitori in casa, soprattutto la violenza del, questo avrebbe spinto undi, comune alle porte di Roma, adre il genitore. L’adolescente ora è stato arrestato dai carabinieri di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

