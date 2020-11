Rabbia Messi,'stanco di essere sempre il problema di tutto' (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - BARCELLONA, 18 NOV - In silenzio dallo scorso, quando annunciò che aveva deciso (controvoglia) di rimanere un altro anno a Barcellona, Lionel Messi si è sfogato oggi dopo essere sbarcato dal ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - BARCELLONA, 18 NOV - In silenzio dallo scorso, quando annunciò che aveva deciso (controvoglia) di rimanere un altro anno a Barcellona, Lionelsi è sfogato oggi doposbarcato dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia Messi Rabbia Messi,'stanco di essere sempre il problema di tutto' - Calcio ANSA Nuova Europa Rabbia Messi,'stanco di essere sempre il problema di tutto'

In silenzio dallo scorso, quando annunciò che aveva deciso (controvoglia) di rimanere un altro anno a Barcellona, Lionel Messi si è sfogato oggi dopo essere sbarcato dal suo aereo privato a Barcellona ...

Milano, la rabbia dei lavoratori Atm in 'cassa integrazione': "Grazie, ce ne ricorderemo"

Essenziali durante la prima ondata di coronavirus, quando erano stati tra i pochi lavoratori a non fermarsi mai. Accantonati ora. È tutto qua il destino dei lavoratori di Atm, l'azienda che gestisce i ...

