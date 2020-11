Parte Gaia-X. Ma il sovranismo digitale europeo non piace a tutti… (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo le stime della Commissione europea, nel 2025 l’economia dei dati dovrebbe valere 829 miliardi di dollari (quasi il triplo rispetto ai 301 del 2018). Il numero di professionisti del settore è destinato a raddoppiare a breve: erano 5,7 milioni nel 2018, se ne prefigurano 10,9 nel 2025. A guidare la rivoluzione è il volume di dati al mondo: dai 33 zettabyte del 2018 ai 175 attesi per il 2025, un aumento del 530%. LE MANI SUI DATI Ma chi gestirà quei dati? Se gli Stati Uniti hanno aziende leader al mondo (pensiamo ad Amazon, a Microsoft, a Google) e in Cina a dominare è Alibaba, in Europa invece? Per rispondere all’assenza di un campione europeo, Francia e Germania si sono fatte promotrici di Gaia-X, il progetto di cloud lanciato oggi con un evento (che proseguirà anche domani) a cui hanno preso e prenderanno Parte, tra gli altri, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo le stime della Commissione europea, nel 2025 l’economia dei dati dovrebbe valere 829 miliardi di dollari (quasi il triplo rispetto ai 301 del 2018). Il numero di professionisti del settore è destinato a raddoppiare a breve: erano 5,7 milioni nel 2018, se ne prefigurano 10,9 nel 2025. A guidare la rivoluzione è il volume di dati al mondo: dai 33 zettabyte del 2018 ai 175 attesi per il 2025, un aumento del 530%. LE MANI SUI DATI Ma chi gestirà quei dati? Se gli Stati Uniti hanno aziende leader al mondo (pensiamo ad Amazon, a Microsoft, a Google) e in Cina a dominare è Alibaba, in Europa invece? Per rispondere all’assenza di un campione, Francia e Germania si sono fatte promotrici di-X, il progetto di cloud lanciato oggi con un evento (che proseguirà anche domani) a cui hanno preso e prenderanno, tra gli altri, ...

PaolaPisano_Min : Il Governo italiano sostiene Gaia-X, progetto per una federazione europea di cloud. Il 18 e il 19 novembre prenderò… - ViloAngela : @desirevzajn @zorzi_gaia Dayane è la più vera là dentro e anche quella che ha più esperienza di vita, a parte le donne più anziane. #gfvip - ViloAngela : @AtlantisProm @zorzi_gaia #Dayane è istintiva, ma non scoordinata come la fanno apparire. Certo che se il #gfvip na… - SiavItalia : Siav Day1 Member di Gaia-X Summit 202! ?? Partecipa all'evento live: - imlessi_ : Ogni giorno è il 25 novembre All United For Women Strength parte 1 out now -

Ultime Notizie dalla rete : Parte Gaia Quezzi, in centinaia al funerale di Gaia Morassutti: “Ora in cielo brilla una stella in più” Genova24.it Gaia-X, c’è il supporto anche di Amazon Web Services

In occasione del Gaia-X summit, Amazon Web Services ha confermato di far parte del progetto per uno spazio dati europeo portando avanti il suo costante impegno nello sviluppo un ecosistema digitale ...

Il cloud europeo decolla: 159 aziende si alleano in Gaia-X

Sono 29 quelle dall'Italia, che è il terzo Paese per adesione dietro a Germania e Francia. Anche Microsoft, Amazon, Google e Alibaba partecipano ...

In occasione del Gaia-X summit, Amazon Web Services ha confermato di far parte del progetto per uno spazio dati europeo portando avanti il suo costante impegno nello sviluppo un ecosistema digitale ...Sono 29 quelle dall'Italia, che è il terzo Paese per adesione dietro a Germania e Francia. Anche Microsoft, Amazon, Google e Alibaba partecipano ...