Oroscopo di Mercoledì 18 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 novembre 2020)DEL GIORNO18Ariete Non è il giorno migliore della settimana, c’è tristezza nell’aria per il 3° decano, o che hai paura di perdere l’affetto di una persona cara, o che sei in difficoltà finanziarie. Ma l’atmosfera vale per tutti perché non sarà proprio allegra, quindi in ogni caso sarete in sintonia con l’umore della giornata. Questo durerà fino a venerdì, ma domani l’economia sarà la più attiva. Buone notizie, non tornerà. Toro Essendo Venere il tuo pianeta maestro, non apprezzerai la sua dissonanza con Saturno perché avrà un effetto frustrante. Un piacere che ti è stato promesso non ti sarà concesso, oppure sarai tu a trattenerti, forse per ...