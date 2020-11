Matthew McConaughey spiega perché aveva "muco sul viso" durante un bacio con Kate Hudson (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo che Kate Hudson ha raccontato del muco sul viso di Matthew McConaughey durante le riprese di Tutti pazzi per l'oro, l'attore ha voluto dire la sua a riguardo alla scena del bacio. Matthew McConaughey è tornato a parlare del bacio dato a Kate Hudson sul set di Tutti pazzi dell'oro, argomento affrontato in precedenza dall'attrice secondo cui, durante la scena finale del film, il collega aveva muco su tutto il viso. Poco più di un mese fa, Kate Hudson e Gwyneth Paltrow si sono confrontate riguardo i baci dati sul set nel corso delle loro carriere. In quell'occasione, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo cheha raccontato delsuldile riprese di Tutti pazzi per l'oro, l'attore ha voluto dire la sua a riguardo alla scena delè tornato a parlare deldato asul set di Tutti pazzi dell'oro, argomento affrontato in precedenza dall'attrice secondo cui,la scena finale del film, il collegasu tutto il. Poco più di un mese fa,e Gwyneth Paltrow si sono confrontate riguardo i baci dati sul set nel corso delle loro carriere. In quell'occasione, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Matthew McConaughey spiega perché aveva 'muco sul viso' durante un bacio con Kate Hudson… - BuonAndrew : RT @ilCosmopolitico: #Usa L'attore Matthew McConaughey candidato Governatore del Texas? Per adesso solo un'idea... - ilCosmopolitico : #Usa L'attore Matthew McConaughey candidato Governatore del Texas? Per adesso solo un'idea... - e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? Matthew McConaughey non chiude le porte ad una possibile candidatura nel 2022 a governatore del Texas @MartaCicMic - intheunion2020 : ???? Matthew McConaughey non chiude le porte ad una possibile candidatura nel 2022 a governatore del Texas… -