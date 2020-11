Intesa Sp: accordo con Kyriba per potenziare programma filiere (2) (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Adnkronos) - “La collaborazione con società fintech di rilievo internazionale, selezionate attraverso un approfondito processo di analisi, ci permette di ampliare costantemente i servizi finanziari digitali evoluti e quindi di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre distintive e innovative”. Jean-Luc Robert, presidente e ceo di Kyriba, "la partnership di Kyriba con Intesa Sanpaolo apre nuove opportunità per offrire a Cfo e leader mondiali nella gestione delle tesorerie soluzioni di gestione attiva della liquidità che consentano di navigare meglio nella 'nuova normalità'. Stiamo registrando una crescente domanda di soluzioni finanziarie per le filiere che aiutino le aziende a ottimizzare la liquidità e accompagnarle verso la crescita". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Adnkronos) - “La collaborazione con società fintech di rilievo internazionale, selezionate attraverso un approfondito processo di analisi, ci permette di ampliare costantemente i servizi finanziari digitali evoluti e quindi di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre distintive e innovative”. Jean-Luc Robert, presidente e ceo di, "la partnership diconSanpaolo apre nuove opportunità per offrire a Cfo e leader mondiali nella gestione delle tesorerie soluzioni di gestione attiva della liquidità che consentano di navigare meglio nella 'nuova normalità'. Stiamo registrando una crescente domanda di soluzioni finanziarie per leche aiutino le aziende a ottimizzare la liquidità e accompagnarle verso la crescita".

Jean-Luc Robert, presidente e ceo di Kyriba, "la partnership di Kyriba con Intesa Sanpaolo apre nuove opportunità per offrire a Cfo e leader mondiali nella gestione delle tesorerie soluzioni di ...

