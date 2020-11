Incidente stradale | va a sbattere poi fugge nei boschi | l’hanno trovato così

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Resta coinvolto in une poi scappa neicircostanti. Si teme il peggio per lui, va a finire in questa maniera. Un uomo resta coinvolto in une ne esce illeso. Ma il fatto di non avere dato sue notizie ha causato l’immediato intervento da parte dei soccorritori. Lui, 40 L'articolova apoineiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com