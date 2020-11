Il premier Conte sul caos in Calabria “Responsabilità mia, perchè firmo io gli atti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gli errori del Governo sulla nomina del commissario per la sanità in Calabria – con la rinuncia da parte di Eugenio Gaudio all’incarico – costringe il premier Conte ad assumersi le responsabilità della scelta. Ma nella Maggioranza la tensione è palpabile. Dodici giorni di farsa. Ci sarebbe quasi da ridere, se l’argomento in questione non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gli errori del Governo sulla nomina del commissario per la sanità in– con la rinuncia da parte di Eugenio Gaudio all’incarico – costringe ilad assumersi le responsabilità della scelta. Ma nella Maggioranza la tensione è palpabile. Dodici giorni di farsa. Ci sarebbe quasi da ridere, se l’argomento in questione non L'articolo proviene da Leggilo.org.

ROMA (ITALPRESS) – “Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine”. Lo dice il premier Giu ...

Eugenio Gaudio: "Non potevo accettare per motivi personali e familiari"

"Ho spiegato al presidente Conte che non potevo accettare per motivi personali e familiari", ha fatto sapere Eugenio Gaudio.

ROMA (ITALPRESS) – "Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine". Lo dice il premier Giuseppe Conte.