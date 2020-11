Esplode il “Gaudio” in rete sull’affaire Catanzaro

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) BOLOGNA – Il popolo italiano perdona, quello della rete no. La bufera di meme si è scatenata questa volta su Eugenio Gaudio, ‘colpevole’ di aver rinunciato al ruolo di Commissario della Sanità calabrese per preservare il suo matrimonio. “Mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro” ha dichiarato l’ex Rettore dell’Università La Sapienza di Roma.