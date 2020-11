Esclusa da scuolabus, la bimba rom va a scuola in tax grazie alla colletta di un gruppo di cittadini (Di mercoledì 18 novembre 2020) 50' minuti all'andata e altri quaranta minuti al ritorno. È il tempo che ci vuole a piedi dal campo nomadi di Strada della Berlia di Collegno, nell'hinterland di Torino, alla scuola d'infanzia che una bimba di 4 anni frequenta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 novembre 2020) 50' minuti all'andata e altri quaranta minuti al ritorno. È il tempo che ci vuole a piedi dal campo nomadi di Strada della Berlia di Collegno, nell'hinterland di Torino,d'infanzia che unadi 4 anni frequenta. L'articolo .

SkyTG24 : Torino, bimba rom esclusa da scuolabus: colletta per passaggio in taxi - EugenioCardi : RT @marina93714637: @EugenioCardi però ci hanno pensato i tassinari. love taxi. ?????? - veronica270588 : RT @rtl1025: ?? Il servizio le è stato negato perché la sua famiglia non è residente, andrà all'asilo in #taxi grazie alla generosità di un… - RobertoBortone : Esclusa dallo scuolabus, la bimba rom (nel titolo della articolo era ‘nomade’ ... evabbeh stiamo ancora così) andrà… - xinyourshadow : RT @rtl1025: ?? Il servizio le è stato negato perché la sua famiglia non è residente, andrà all'asilo in #taxi grazie alla generosità di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusa scuolabus Esclusa dallo scuolabus, la bimba nomade andrà a scuola in taxi La Stampa Esclusa dallo scuolabus, costretta a camminare per chilometri per arrivare all'asilo

Il posto sullo scuolabus per una bambina di quattro anni non c'è. Il motivo? Non è residente. I genitori non hanno la patente e dunque non restano che i piedi per arrivare dal campo nomadi di Strada d ...

Bimba rom esclusa dallo scuolabus: andrà all’asilo in taxi grazie a una colletta

Una bambina di etnia rom di 4 anni domiciliata nel campo nomadi di Collegno, in provincia di Torino, è stata esclusa dallo scuolabus che ogni mattina porta i bambini all'asilo perché i genitori non ...

Il posto sullo scuolabus per una bambina di quattro anni non c'è. Il motivo? Non è residente. I genitori non hanno la patente e dunque non restano che i piedi per arrivare dal campo nomadi di Strada d ...Una bambina di etnia rom di 4 anni domiciliata nel campo nomadi di Collegno, in provincia di Torino, è stata esclusa dallo scuolabus che ogni mattina porta i bambini all'asilo perché i genitori non ...