Atp Finals 2020: tabellone e accoppiamenti semifinali

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali alle Atp Finals di Londra 2020, Masters di fine stagione che vede come protagonisti 8 'Maestri'. Tra i 4 campioni che si contenderanno il titolo vi saranno Dominic Thiem e Daniil Medvedev, primi nei rispettivi gironi e meritevoli dell'onere di essere i più quotati per il successo finale. Di seguito i match in programma, i quali saranno gradualmente aggiornati da Sportface.it, sino all'atto finale del torneo.

semifinali
(3) Thiem vs (1) Djokovic/(6) Zverev
(4) Medvedev vs (2) Nadal/(5) Tsitsipas

