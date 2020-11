Adua Del Vesco relazione con una donna? La sua rivelazione spiazza tutti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Grande Fratello Vip, . Quello che ha confessato ieri sera ha creato molto scompiglio in casa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? ??? ????? – Rosalinda (@Adua.del.Vesco) Adua Del Vesco è una delle concorrenti più amate di questo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) Grande Fratello Vip, . Quello che ha confessato ieri sera ha creato molto scompiglio in casa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? ??? ????? – Rosalinda (@.del.Delè una delle concorrenti più amate di questo L'articolo proviene da YesLife.it.

Frenci55398434 : #gfvip Penso che Adua dovrebbe rispettare maggiormente “ció che passa”, perchè le impressioni del pubblico sui prot… - pjtosforo2 : 'Ah vabbè'???? @adua.del.vesco #GFVIP - pensieripsyco : #GFVIP dayane adorava Tommaso e adua gli fece pensare male di lui Dayane adorava Francesco e gli fece pensare male… - Termina02028989 : Gli applausi sono per voi ed il vostro #Influencer #tz mi sembrate la Juve che gioca in 11 con 2 del sud Tirolo c… - annakiara119 : RT @iamstrongx7: #gfvip comunque al di là di come si è comportato Massimiliano, Rosalinda vuole o non vuole con lui torna Adua. Dovrebbe pr… -