Whatsapp | la versione web non supporterà più un browser | il nome

La versione web di Whatsapp non sarà più accessibile su una versione precisa del browser Microsoft Edge: scopriamo quale La Microsoft nel 2021 abbandonerà definitivamente il supporto all'edizione legacy di Edge in favore di quella nuova di Chromium. Gli utenti che utilizzano tale versione per Whatsapp Web, dunque, riceveranno un messaggio che li avvisa dell'incompatibilità

