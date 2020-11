Pregliasco: 'Curva dei contagi in crescita lineare. Tra una settimana dovremmo raggiungere il picco' (Di martedì 17 novembre 2020) Quando vedremo il picco dei casi di in Italia? 'Non ci sarà un picco: grazie alle misure adottate e al lockdown progressivo nelle regioni rosse e arancioni ad oggi stiamo vedendo un incremento non più ... Leggi su leggo (Di martedì 17 novembre 2020) Quando vedremo ildei casi di in Italia? 'Non ci sarà un: grazie alle misure adottate e al lockdown progressivo nelle regioni rosse e arancioni ad oggi stiamo vedendo un incremento non più ...

SkyTG24 : Coronavirus, Pregliasco a Sky TG24: “Curva in crescita, ma lineare. Picco tra 7 giorni' - La7tv : #lariachetira Il virologo Fabrizio #Pregliasco: 'Si vede il segno di un raffreddamento della curva dei nuovi contag… - infoitsalute : Pregliasco: curva si sta appiattendo, Natale sia sobrio: rischio terza ondata - infoitsalute : Pregliasco: «Curva dei contagi in crescita lineare. Tra una settimana dovremmo raggiungere il picco» - infoitsalute : Coronavirus, Pregliasco a Sky TG24: “Curva in crescita, ma lineare. Picco tra 7 giorni' -