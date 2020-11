Luigi Di Maio: Nel governo il M5S deve pesare di più (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - ’’C’è un prima e un dopo’’ nel M5S e ’’il Movimento deve farsi valere di più’’ nel governo. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a Repubblica. Dagli Stati Generali del M5S ’’è venuta fuori chiara l’esigenza di spostare alcuni servizi di Rousseau direttamente alle dipendenze del Movimento. Tra questi, quelli che ne garantiscono l’autonomia economica e quelli che riguardano la certificazione delle liste elettorali. E’ opportuno trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti e che, soprattutto, rafforzi il M5S. O si capisce che l’obiettivo è uno e si rema tutti nella stessa direzione, oppure la vedo dura. Il contratto di servizio è ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - ’’C’è un prima e un dopo’’ nel M5S e ’’il Movimentofarsi valere di più’’ nel. Lo dice il ministro degli EsteriDiin un’intervista a Repubblica. Dagli Stati Generali del M5S ’’è venuta fuori chiara l’esigenza di spostare alcuni servizi di Rousseau direttamente alle dipendenze del Movimento. Tra questi, quelli che ne garantiscono l’autonomia economica e quelli che riguardano la certificazione delle liste elettorali. E’ opportuno trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti e che, soprattutto, rafforzi il M5S. O si capisce che l’obiettivo è uno e si rema tutti nella stessa direzione, oppure la vedo dura. Il contratto di servizio è ...

