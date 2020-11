Uber in trattative per vendere l’unità di guida autonoma alla start-up Aurora

Leggi su invezz

(Di lunedì 16 novembre 2020) Venerdì scorso, alcune fonti hanno confermato cheTechnologies (NYSE:) sta valutando la possibilità diATG (Advanced Technologies Group) ad, una-up di auto a. È probabile anche cheacquisisca una partecipazione inse l’accordo andrà in porto. Sono ancora in corsotra le due società, e un accordo non è ancora stato raggiunto. Venerdì, le azioni della società hanno rilevato un aumento di quasi il 2% nell’extended trading. Includendo l’azione dei prezzi,è ora a £36,68 per azione rispetto al prezzo più basso di ...