**Manovra: Catalfo, 'fondo 4 mld per imprese colpite da covid'** (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - La legge di bilancio 2021 prevede un ''fondo da 4 miliardi a favore delle imprese più colpite dell'emergenza''. Lo annuncia il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, al termine del Cdm che ha approvano la manovra, su Facebook. Leggi su iltempo (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - La legge di bilancio 2021 prevede un ''da 4 miliardi a favore dellepiùdell'emergenza''. Lo annuncia il ministro del Lavoro, Nunzia, al termine del Cdm che ha approvano la manovra, su Facebook.

Una Manovra importante e ambiziosa ... Lo scrive il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, elencando le misure di sua pertinenza, tra cui gli sgravi al 100% per le aziende che assumono lavoratori under ...

Manovra, via libera dal Cdm: assegno unico per le famiglie, blocco licenziamenti e proroga cig per 3 mesi

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il testo della legge di bilancio . La manovra, che aveva ricevuto un via libera salvo intese ...

