Libia, nelle trattative di pace le donne sono state messe in un angolo. E adesso reclamano un posto nel governo (Di lunedì 16 novembre 2020) nelle trattative di pace che seguono la guerra tra due uomini, il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar e Fayez al-Sarraj, le donne libiche si rifiutano di essere marginali. Durante il Forum per il Dialogo politico le donne presenti hanno fatto una richiesta precisa: nel nuovo governo, che avrà il compito di traghettare il Paese verso nuove elezioni nel dicembre dell’anno prossimo, almeno il 30% dei ministri e uno dei due vicepremier dovrà essere donna. In altre parole, le donne vogliono avere un ruolo da protagoniste nella costruzione del nuovo stato libico. Al momento la richiesta è rimasta nell’aria. Il lavori del Forum per il Dialogo politico si sono fermati senza che venisse proclamato un ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 novembre 2020)diche seguono la guerra tra due uomini, il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar e Fayez al-Sarraj, lelibiche si rifiutano di essere marginali. Durante il Forum per il Dialogo politico lepresenti hanno fatto una richiesta precisa: nel nuovo, che avrà il compito di traghettare il Paese verso nuove elezioni nel dicembre dell’anno prossimo, almeno il 30% dei ministri e uno dei due vicepremier dovrà essere donna. In altre parole, levogliono avere un ruolo da protagoniste nella costruzione del nuovo stato libico. Al momento la richiesta è rimasta nell’aria. Il lavori del Forum per il Dialogo politico sifermati senza che venisse proclamato un ...

_Marco2808 : RT @nancyporsia: Appena ricevuto il libro di Andrea Franzoso 'Viva la Costituzione'. Un libro importante che cerca si raccontare l'educazio… - Marta__F : RT @altreconomia: Nelle Primavere arabe che hanno attraversato Tunisia, Egitto, Siria, Libia e Yemen il ruolo degli #artisti è stato fondam… - SalentoSentinel : L'ultimo contatto era del 16 settembre, ormai sono 72 giorni che sono nelle mani della Libia. È ora di far sentire… - MaurizioFuochi : @stefmat1824 Non hanno tempo,sono impegnati nelle indagini per i naufraghi nelle acque territoriali della Libia. - ReverendoAdria1 : RT @claudiopanormus: @ReverendoAdria1 @caralamiave @ferrazza Soliti luoghi comuni per gli allocchi che ci cascano. La signora veniva dalla… -