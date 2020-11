GF vip | scivolone di Selvaggia Roma | ' Non sono mongoloide' L' associazione persone sindrome di Down | ' Provvedimenti'

(Di lunedì 16 novembre 2020) Un nuovo polverone si alza sul a causa della nuova entrata. L'ex concorrente di Temptation Island ha infatti pronunciato delle frasi non proprio felici, che hanno subito causato la ...

ilgiornale : Una frase di Francesco Oppini al Gf Vip scatena altre polemiche sui social con l'accusa di sessismo per il concorre… - Italia_Notizie : Un nuovo scivolone per Oppini 'Poi dice che le donne...': bufera - CheDonnait : Che scivolone, Dayane! Spero che Alfonso ne parli domani sera al #GFVIP - GossipItalia3 : Paolo Brosio scivolone su Auschwitz al “Gf Vip”, frase grave: utenti chiedono squalifica [VIDEO] #gossipitalianews - infoitcultura : GF Vip, Brosio cita Auschwitz: l’orrendo scivolone, il web chiede la squalifica (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : vip scivolone

Un nuovo polverone si alza sul Grande Fratello Vip a causa della nuova entrata Selvaggia Roma. L’ex concorrente di Temptation Island ha infatti pronunciato delle frasi non proprio felici, ...La nuova concorrente del reality, condotto da Signorini, finisce in una vera e propria bufera a causa di un'espressione che sta generando richieste di espulsione immediata e non poche polemiche ...