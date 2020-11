Dayane Mello scatenata al GF Vip contro Tommaso Zorzi e la Gregoraci (Di lunedì 16 novembre 2020) Dayane Mello e Tommaso Zorzi hanno litigato al Grande Fratello Vip 5. Durante la festa di sabato sera, la modella brasiliana si è lamentata dei compagni che, a suo, dire, non saprebbero bere. L’influencer ha sentito le parole pronunciate da Dayane e si è arrabbiato molto scatenando una lite. Dayane contro Tommaso, scatta la lite Durante la serata di festa, al GF Vip 5, Dayane Mello era in veranda con la contessa De Blanck e Massimiliano Morra quando ha iniziato a lamentarsi che Tommaso e altri vipponi bevessero in modo irresponsabile. La Mello li ha accusati di non saper bere e di spaccare i vetri e poi ferirsi ai piedi: Non sanno bere, sono stupidi, io invece posso ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 16 novembre 2020)hanno litigato al Grande Fratello Vip 5. Durante la festa di sabato sera, la modella brasiliana si è lamentata dei compagni che, a suo, dire, non saprebbero bere. L’influencer ha sentito le parole pronunciate dae si è arrabbiato molto scatenando una lite., scatta la lite Durante la serata di festa, al GF Vip 5,era in veranda con la contessa De Blanck e Massimiliano Morra quando ha iniziato a lamentarsi chee altri vipponi bevessero in modo irresponsabile. Lali ha accusati di non saper bere e di spaccare i vetri e poi ferirsi ai piedi: Non sanno bere, sono stupidi, io invece posso ...

