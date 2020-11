Da Giugliano a Mantova per sottoporsi alla cura del plasma | il viaggio della speranza di Mimmo

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Mantova

Teleclubitalia

Il noto professionista giuglianese si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione di Mantova in gravi condizioni ...Giugliano prega per Mimmo, viaggio della speranza a Mantova per la cura al plasma Giugliano prega per Mimmo, viaggio della speranza a ...