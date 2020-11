Calabria, Gino Strada: “Tandem con Gaudio per la Sanità non esiste” (Di lunedì 16 novembre 2020) Gino Strada con una lettera smentisce una sua entrata nella squadra del neo commissario alla sanità in Calabria Eugenio Gaudio. “Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem a guidare la sanità in Calabria. Questo tandem semplicemente non esiste“. Il fondatore di Emergency ribadisce “di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini. Sono abituato a comunicare quando faccio le cose – a volte anche dopo averle fatte – quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da definire. Ringrazio il Governo per la fiducia e rinnovo la disponibilità a discutere di un possibile coinvolgimento mio e di ... Leggi su blogo (Di lunedì 16 novembre 2020)con una lettera smentisce una sua entrata nella squadra del neo commissario alla sanità inEugenio. “Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem a guidare la sanità in. Questo tandem semplicemente non esiste“. Il fondatore di Emergency ribadisce “di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini. Sono abituato a comunicare quando faccio le cose – a volte anche dopo averle fatte – quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da definire. Ringrazio il Governo per la fiducia e rinnovo la disponibilità a discutere di un possibile coinvolgimento mio e di ...

