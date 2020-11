Apre un iPhone per ripararlo e trova soldi e un bigliettino: “Dì a mia moglie che non si può aggiustare” (Di martedì 17 novembre 2020) Apre un iPhone per ripararlo e al suo interno trova… I moderni smartphone sono dotati di meccanismi che ne bloccano l’apertura, preservando l’integrità della custodia e per effettuare determinate riparazioni, per cambiare la batteria o se si rompono è necessaria la mano di un esperto che sappia esattamente come intervenire. Proprio ad uno di questi è successa una vicenda davvero strana, che mai si sarebbe aspettato prima. Il tecnico in questione si chiama Mani Warda e dopo aver aperto il telefono di uno dei suoi clienti, non ha potuto evitare di pubblicare, sul suo profilo Tik Tok, una clip davvero particolare. credit: Youtube/Mani Warda Secondo quanto riportato da Warda, quel giorno un cliente e sua moglie si erano recati al suo negozio, e avevano gli avevano ... Leggi su virali.video (Di martedì 17 novembre 2020)unpere al suo interno… I moderni smartphone sono dotati di meccanismi che ne bloccano l’apertura, preservando l’integrità della custodia e per effettuare determinate riparazioni, per cambiare la batteria o se si rompono è necessaria la mano di un esperto che sappia esattamente come intervenire. Proprio ad uno di questi è successa una vicenda davvero strana, che mai si sarebbe aspettato prima. Il tecnico in questione si chiama Mani Warda e dopo aver aperto il telefono di uno dei suoi clienti, non ha potuto evitare di pubblicare, sul suo profilo Tik Tok, una clip davvero particolare. credit: Youtube/Mani Warda Secondo quanto riportato da Warda, quel giorno un cliente e suasi erano recati al suo negozio, e avevano gli avevano ...

AppleRTweet : RT @Leggenda88: Speriamo si risolva il problema con la beta 14.3 di iOS. Non apre più le app, poi vanno in loop e mi tocca spegnere l'iPhon… - Leggenda88 : Speriamo si risolva il problema con la beta 14.3 di iOS. Non apre più le app, poi vanno in loop e mi tocca spegnere l'iPhone ?? #Apple #iOS14 - giorxmurphy : MA IN CHE SENSO CHI HA IPHONE QUANDO APRE L'ICON DI QUALCUNO LA VEDE CON IL CERCHIO - infoitscienza : Apple apre i pre-ordini di iPhone 12 Mini e Pro Max - Tech4D_ : Apple apre i pre-ordini di iPhone 12 Mini e Pro Max -

Ultime Notizie dalla rete : Apre iPhone Apple cresce e l’iPhone 12 apre un nuovo ciclo con il 5G igizmo.it iPhone 13 avrà una batteria piccola con ultra autonomia

Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sul nuovo smartphone di Cupertino che dovrebbe uscire nel settembre 2021. I dispositivi Pro dovrebbero essere dotati anche di display a 120 Hz ...

iPhone 12 mini: ecco come Apple ha inserito hardware top in un corpo così compatto

Ecco gli interni di iPhone 12 mini, lo smartphone più piccolo di Apple e il più piccolo in assoluto con supporto alle reti 5G. Ma come c'è riuscita Apple?

Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sul nuovo smartphone di Cupertino che dovrebbe uscire nel settembre 2021. I dispositivi Pro dovrebbero essere dotati anche di display a 120 Hz ...Ecco gli interni di iPhone 12 mini, lo smartphone più piccolo di Apple e il più piccolo in assoluto con supporto alle reti 5G. Ma come c'è riuscita Apple?