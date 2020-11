Serie C, girone C: vola la Ternana, 3-1 al Bari e +7 sui pugliesi. Risultati e classifica (Di domenica 15 novembre 2020) Undicesima giornata del campionato di Serie C (girone C).Nel tardo pomeriggio si sono disputate quattro gare che hanno chiuso il turno odierno, tra le quali spiccava il big match tra Bari e Ternana. Al San Nicola è arrivata l'ennesima vittoria della stagione degli umbri che hanno superato 2-1 i pugliesi confermandosi così saldamente al primo posto in classifica con 7 punti di vantaggio sui biancorossi. Gli uomini guidati da Cristiano Lucarelli sono andati a segno due volte con Partipilo, in mezzo la rete di Ciofani prima del tris definitivo firmato da Furlan. Due pari nella sfide tra Virtus Francavilla-Catanzaro e Turris-Juve Stabia, in entrambe il risultato finale è stato di 1-1. Vittoria esterna, infine, per il Foggia che ha superato per 1-0 la Cavese grazie ala ... Leggi su mediagol (Di domenica 15 novembre 2020) Undicesima giornata del campionato diC (C).Nel tardo pomeriggio si sono disputate quattro gare che hanno chiuso il turno odierno, tra le quali spiccava il big match tra. Al San Nicola è arrivata l'ennesima vittoria della stagione degli umbri che hanno superato 2-1 iconfermandosi così saldamente al primo posto incon 7 punti di vantaggio sui biancorossi. Gli uomini guidati da Cristiano Lucarelli sono andati a segno due volte con Partipilo, in mezzo la rete di Ciofani prima del tris definitivo firmato da Furlan. Due pari nella sfide tra Virtus Francavilla-Catanzaro e Turris-Juve Stabia, in entrambe il risultato finale è stato di 1-1. Vittoria esterna, infine, per il Foggia che ha superato per 1-0 la Cavese grazie ala ...

