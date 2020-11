Milan femminile, Ganz: «Credo nello Scudetto» (Di domenica 15 novembre 2020) Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha parlato dopo la vittoria contro la Roma. Le dichiarazioni sullo Scudetto Dopo la vittoria sulla Roma, Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole del tecnico del Milan femminile sullo Scudetto. «Ci Credo sempre, ma dobbiamo pensare partita per partita. Oggi intanto sono contento, abbiamo ottenuto tre punti importanti. Ora ci aspettano due gare fondamentali contro Fiorentina e Sassuolo. Non dobbiamo mollare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 novembre 2020) Maurizio, allenatore del, ha parlato dopo la vittoria contro la Roma. Le dichiarazioni sulloDopo la vittoria sulla Roma, Maurizioha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole del tecnico delsullo. «Cisempre, ma dobbiamo pensare partita per partita. Oggi intanto sono contento, abbiamo ottenuto tre punti importanti. Ora ci aspettano due gare fondamentali contro Fiorentina e Sassuolo. Non dobbiamo mollare». Leggi su Calcionews24.com

