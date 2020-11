Palermo, si va verso la conferma del 4-2-3-1: idea Palazzi in difesa, Boscaglia e quell’esperimento… (Di martedì 3 novembre 2020) "Boscaglia e difesa, il Palermo si ricompone".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. Cinque dei sei calciatori risultati negativi al primo ciclo di tamponi post-quarantena sono tornati in campo, mentre i tre che si sono "negativizzati" nella giornata di domenica torneranno a lavorare con il resto del gruppo solo dopo le visite mediche. Dunque, oltre ai dieci superstiti di queste settimane, partiranno alla volta di Catanzaro anche Accardi, Doda, Lucca, Marconi e Peretti."Se può esserci un dubbio, quello riguarda la tenuta atletica di chi è tornato dalla quarantena", si legge. Ragion per cui, ieri pomeriggio al "Barbera", Palazzi è stato provato come centrale difensivo al fianco di Marconi, con Almici e Crivello sulle ... Leggi su mediagol (Di martedì 3 novembre 2020) ", ilsi ricompone".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa. Cinque dei sei calciatori risultati negativi al primo ciclo di tamponi post-quarantena sono tornati in campo, mentre i tre che si sono "negativizzati" nella giornata di domenica torneranno a lavorare con il resto del gruppo solo dopo le visite mediche. Dunque, oltre ai dieci superstiti di queste settimane, partiranno alla volta di Catanzaro anche Accardi, Doda, Lucca, Marconi e Peretti."Se può esserci un dubbio, quello riguarda la tenuta atletica di chi è tornato dalla quarantena", si legge. Ragion per cui, ieri pomeriggio al "Barbera",è stato provato come centrale difensivo al fianco di Marconi, con Almici e Crivello sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo verso Il porto di Palermo verso la riqualificazione: con il piano Italia Veloce 54 milioni dal Mit per rinnovare il terminal Trasporti-Italia.com Sicilia a rischio semi lockdown, con nuovo dpcm regione in ‘scenario 3’ nella lotta al covid19

Coprifuoco a partire dalle 21 in tutto il Paese senza distinzioni fra regioni, stop alla mobilità interregionale se non sia motivata da urgenze o da motivi di lavoro o di […] L'articolo Sicilia a risc ...

Carmelo Pullara: “Regione versi 1000 euro a operatori sanitari”

“A oltre sei mesi dall’approvazione della legge finanziaria regionale il governo regionale non e’ riuscito a pagare il bonus che come Parlamento, io tra i primi, abbiamo ...

