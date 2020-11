“Le regioni potrebbero truccare i numeri” (Di martedì 3 novembre 2020) Il professor Andrea Crisanti, microbiologo di fama al prestigioso “Imperial College” di Londra e noto in Italia come il padre del “modello Vo”, quello che all’inizio dell’epidemia ha contribuito non poco a limitare i danni in Veneto, esprime i suoi dubbi sul nuovo DPCM in un’intervista a La Stampa. Per Crisanti c’è la possibilità che le regioni per evitare di essere classificate ad alto rischio limitino i ricoveri Cosa non le risulta chiaro? «Intanto mi pare manchi un automatismo preciso per cui a una determinata regione vengano imposte le chiusure. Il punto di cui si parla da settimane è sempre quello. Ora ho letto che ci sarebbero 21 criteri per decidere se una regione appartenga alla zona verde, arancione o rossa. Mi sembrano tanti, ma immagino che quelli fondamentali riguardino il riempimento ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Il professor Andrea Crisanti, microbiologo di fama al prestigioso “Imperial College” di Londra e noto in Italia come il padre del “modello Vo”, quello che all’inizio dell’epidemia ha contribuito non poco a limitare i danni in Veneto, esprime i suoi dubbi sul nuovo DPCM in un’intervista a La Stampa. Per Crisanti c’è la possibilità che leper evitare di essere classificate ad alto rischio limitino i ricoveri Cosa non le risulta chiaro? «Intanto mi pare manchi un automatismo preciso per cui a una determinata regione vengano imposte le chiusure. Il punto di cui si parla da settimane è sempre quello. Ora ho letto che ci sarebbero 21 criteri per decidere se una regione appartenga alla zona verde, arancione o rossa. Mi sembrano tanti, ma immagino che quelli fondamentali riguardino il riempimento ...

CarloCalenda : Questa decisione mi sembra sensata. Non varare misure uguali per tutta Italia, vista la differenza tra le regioni n… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - carlaruocco1 : ?? “RESPINTI GLI ANZIANI IN OSPEDALE: 300 CASI IN LOMBARDIA” Non è ammissibile che in un paese civile siano i più f… - MaryR_Fra : @Fa_fanculo @caoticadentro @caporix @RobertoHusky49 @paromatta @CheshireCat_82 @depi_depi74 @_Nad_ia @Death35902652… - RunPierwork13 : RT @AdrianaSpappa: #Crisanti sull'Rt e i tamponi gestiti dalle regioni: 'si tratta di dati facilmente manipolabili' ??????? E ce lo dice dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Le regioni Häusermann (Egualia), scrive a Speranza e Magrini: «Invitare Regioni a programmare forniture farmaci per l'emergenza Covid Fortune Italia