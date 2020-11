Una Vita , 2 novembre 2020: anticipazioni puntata di oggi. Ledesma fa delle avances a Felicai (Di lunedì 2 novembre 2020) Una Vita, 2 novembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 2 novembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Dopo il malore, Lolita si è molto preoccupata che potesse ricapitarle in casa da sola e di non riuscire e a reagire. Ansie e preoccupazioni che hanno iniziato a tormentarla soprattutto in vista del matrimonio di Carmen e Ramon, dopo il quale i due novelli sposi pensavano di trasferirsi in un appartamento tutto per loro, lasciando quindi soli Antonito e Lolita. Quest’ultima allora ha chiesto ai suoi suoceri di non trasferirsi subito, così da restarle accanto almeno durante la ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020) Una, 2: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 2: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Dopo il malore, Lolita si è molto preoccupata che potesse ricapitarle in casa da sola e di non riuscire e a reagire. Ansie e preoccupazioni che hanno iniziato a tormentarla soprattutto in vista del matrimonio di Carmen e Ramon, dopo il quale i due novelli sposi pensavano di trasferirsi in un appartamento tutto per loro, lasciando quindi soli Antonito e Lolita. Quest’ultima allora ha chiesto ai suoi suoceri di non trasferirsi subito, così da restarle accanto almeno durante la ...

