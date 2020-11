Ultime Notizie Roma del 02-11-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto l’attore Gigi Proietti ricoverato da giorni in una clinicana per accertamenti era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco da subito le sue condizioni erano apparse molto serie proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni in una carriera lunga oltre 50 anni è stato un grande interprete sia al cinema e teatro nelle prime ore del mattino non ce la famiglia è venuta a mancare l’affetto della sua famiglia Gigi Proietti ne danno l’annuncio Sagitta Susanna e Carlotta cordoglio unanime dalla politica al mondo dello spettacolo il braccio di ferro governo-regioni sulle misure del nuovo dpcm anti covid e i governatori chiedono regole nazionali mentre Conte punta a stabilire zone rosse in base ...