Scattano coprifuoco nazionale e lockdown locali. Ecco il nuovo Dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra stasera e domattina arriverà il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte ma è ancora scontro sulle misure come gli orari del coprifuoco nazionale e i lockdown locali. Tre i livelli di azione: tutti dentro casa entro le 21 (o le 18), ulteriore stretta sulle attività commerciali, bar e ristoranti nelle zone a rischio, lockdown totale nelle aree dopo la pandemia picchia più forte. Il governo è ai ferri corti con le regioni sulle responsabilità delle chiusure imminenti. L'ultimo orientamento, mentre Conte è atteso in Parlamento per illustrare le nuove misurae, è quello che vede un meccanismo automatico "che faccia scattare le chiusure nelle province o nelle aree metropolitane in cui l'indice ...

