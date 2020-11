Proietti: De Luca, addio a mattatore dotato di ironia ed empatia (Di lunedì 2 novembre 2020) “addio al grande Gigi Proietti, artista dal talento straordinario, mattatore sulle scene, dotato di intelligenza, ironia ed empatia. Ha saputo unire l’apprezzamento della critica con l’affetto e la stima del grande pubblico. Ci lascia uno dei volti del cinema e del teatro italiano contemporaneo, spesso ospite e protagonista della vita culturale della nostra regione. Cordoglio e vicinanza alla famiglia”. Lo scrive in Fb il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, postando anche una sua foto accanto all’attore scattate nel 2010 quando, da sindaco di Salerno, lo invito’ a riportare una ‘Carmen’ al teatro Verdi con la direzione di Daniel Oren e la sua regia. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 2 novembre 2020) “al grande Gigi, artista dal talento straordinario,sulle scene,di intelligenza,ed. Ha saputo unire l’apprezzamento della critica con l’affetto e la stima del grande pubblico. Ci lascia uno dei volti del cinema e del teatro italiano contemporaneo, spesso ospite e protagonista della vita culturale della nostra regione. Cordoglio e vicinanza alla famiglia”. Lo scrive in Fb il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, postando anche una sua foto accanto all’attore scattate nel 2010 quando, da sindaco di Salerno, lo invito’ a riportare una ‘Carmen’ al teatro Verdi con la direzione di Daniel Oren e la sua regia. Consiglia

