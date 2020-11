Pregliasco | È più facile contagiarsi rispetto alla prima volta

Leggi su agi

(Di lunedì 2 novembre 2020) AGI - "Il contact tracing, cio; la capacità di individuare nuovi casi, ormai; in difficoltà ed; questo l'elemento che va tenuto in considerazione in un Dpcm, in una azione che ci permetta di abbassare la curva" epidemiologica. Lo ha detto ad Agorà su Rai Tre il virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio, direttore dell'Irccs Galeazzi. "Questo; un virus pervasivo. In questo momento c'; una diffusione molto ampia e peggiore della". "La probabilità di rischio c'; - ha sottolineato; facilissimo acquisirlo ...